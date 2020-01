HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Erwartung von Investoren, dass der Medizintechnikkonzern vom Ausbruch des Coronavirus profitieren werde, habe den Kurs zuletzt angetrieben, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Anteil der grippebedingten Erlöse angesichts der breiten Aufstellung des Unternehmens gering. Zudem habe Dräger eine Produktionsstätte in China, die womöglich vorübergehend geschlossen werden müsse. Hinzu kämen die strukturellen Probleme des Konzerns./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 08:09 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 08:16 / MEZ



