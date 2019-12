HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Drägerwerk von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber auf 45 Euro belassen. Er sehe den Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik zwar auf einem guten Weg zu höherer Profitabilität, halte die Kurssteigerungen der vergangenen Wochen aber für übertrieben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des derzeit hohen Bewertungsniveaus in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld rät er deshalb zum Verkauf der Aktie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 14:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2019 / 14:54 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.