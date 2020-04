FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach Großaufträgen für Atemschutzmasken von 54 auf 61 Euro angehoben, die Einstufung nach den jüngsten Kursgewinnen aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Tobias Gottschalt hob seine Gewinnerwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an. Der starke Kursanstieg infolge der Coronavirus-Pandemie dürfte aber nur vorübergehend sein./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 07:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:00 / MESZ



