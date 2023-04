FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Drägerwerk auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Nach den deutlichen Verlusten im vergangenen Geschäftsjahr strebe der Medizintechnikkonzern zwar 2023 wieder einen moderaten operativen Gewinn an, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Profitabilität "auch auf Sicht der nächsten Jahre kein zufriedenstellendes Niveau erreichen"./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 14:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 14:49 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.