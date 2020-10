HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr vor den Zahlen zum dritten Quartal von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer verfüge nach wie vor über ein hohes Potenzial an Selbsthilfemaßnahmen, etwa Kostenreduzierungen im Kerngeschäft Automotive, bei der auf die Holzverarbeitung ausgerichteten Tochter Homag oder dem Kapitalmanagement, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel hob er zudem an, da er seinen Bewertungszeitraum bis zum Ende des dritten Quartals 2021 ausgeweitet hat./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.