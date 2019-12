FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 24 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Auftragspipeline des Herstellers von Fahrzeug-Lackieranlagen sei zwar ermutigend, die Erwartungen an 2020 aber noch zu hoch, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er selbst erwarte nur eine leichte Verbesserung für das kommende Jahr./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 08:58 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 09:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.