HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Zahlen für 2020. "Für 2021 erwarten wir wieder deutlich schwarze Zahlen, wenn auch noch nicht auf dem Niveau des Vorkrisenjahres", so der Experte./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 12:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 13:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.