FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 49 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal des Anlagenbauers sei besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die zuletzt positivere Entwicklung der wichtigsten Eckdaten, etwas geringere Belastungen durch Lockdowns in China, durch Material- und Vorproduktknappheiten sowie eine auch zu Beginn des dritten Quartals ungebrochen gute Entwicklung der Nachfrage stimmten positiv. Er aktualisierte allerdings sein Bewertungsmodell mit Blick auf die Eigenkapitalrendite und die -kosten und passte den fairen Wert entsprechend an./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 16:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 17:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.