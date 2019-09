ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr von 32 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dass der Autozulieferer nun aus dem Gröbsten raus ist, bedeute nicht, dass er auch über den Berg ist, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den soliden Auftragseingang des Lackieranlagenherstellers im dritten Quartal. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2019 bis 2021 reduzierte der Experte./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 01:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.