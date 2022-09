NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Zuletzt hätten sich die europäischen Industriewerte im Vergleich zum Gesamtmarkt etwas besser geschlagen als noch zu Jahresbeginn, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal habe zwar solide Ergebnisse geliefert, der Markt übersehe aber größtenteils deutlich verfehlte Cashflow-Erwartungen. Costa rechnet im zweiten Halbjahr mit weiteren Prognosesenkungen durch Unternehmen und einer stärkeren Differenzierung hinsichtlich der Fähigkeit der Konzerne, die Umlaufvermögen im Umfeld sinkender Nachfrage zu managen. Atlas Copco und Siemens gehören zu ihren Favoriten. Bei Alstom passt sie ihre Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 23:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.