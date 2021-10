NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Dupont von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 85 US-Dollar angehoben. Analyst Stephen Tusa begründete sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass die Aktie zu stark nach unten getrieben wurde und mittlerweile viele Risiken bereits eingepreist seien./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 03:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 03:56 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.