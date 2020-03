ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die europäischen Börsenbetreiber könnten mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal zu den wenigen Ergebnisprofiteuren gehören, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Vermögensverwaltern dürften sich die Anleger darauf fokussieren, inwieweit sich die Coronavirus-Krise auf die Entwicklung der verwalteten Kundengelder auswirke./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 00:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



