NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 28 Euro gesenkt. Er habe seine Ergebniserwartungen (EPS) für europäische Vermögensverwalter wegen der Aktienmarktverwerfungen im Schnitt um 22 Prozent gekappt, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Solche Werte seien in diesem Sturm kein sicherer Hafen. Allerdings scheine der Markt für einige - wie etwa DWS - bereits einen schlimmeren Ausgang eingepreist zu haben als bisher eingetreten sei. Er sei zudem zuversichtlich hinsichtlich des Kostenmanagements der Deutschen-Bank-Tochter ./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2020 / 08:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2020 / 20:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.