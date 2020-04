NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Tom Mills hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gute Kostenentwicklung der Fondsgesellschaft hervor./ssc/ajx



Today's results demonstrate just how laser-focused DWS' management have been on driving cost efficiencies (and even creating further contingencies) to weather-proof their <65% CIR target.



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 07:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 07:21 / ET



