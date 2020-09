NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein Verkauf der Fondsplattform IKS, wie er in einem Medienbericht kolportiert werde, wäre für die Fondsgesellschaft ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer schlankeren Struktur, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch würde sich die finanzielle Lage hierdurch merklich verbessern./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 17:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 17:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.