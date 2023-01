LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen je Aktie für den Vermögensverwalter an. Dafür verwies er auf die jüngsten monatlichen Daten der Deutsche-Bank-Tochter und den im Dezember stattgefundenen Investorentag. Außerdem verschob er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 21:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.