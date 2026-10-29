DWS Group Aktie
|66,15EUR
|0,85EUR
|1,30%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
29.10.2026 12:42:05
DWS Group GmbHCo Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65,75 €
|
Abst. Kursziel*:
3,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
66,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,80%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: DWS sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS erzielt in den ersten neun Monaten Rekord-Nettomittelzuflüsse und steigert damit das verwaltete Vermögen sowie das Finanzergebnis auf neue Höchststände (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS Delivers Record 9M Net Flows, Driving Further Growth in Assets under Management and Strongest Financial Results (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|65,55
|0,38%
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|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.