NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die Agentur Morningstar ein Rating für einen Fonds der Natixis-Investmentboutique H2O ausgesetzt hatte. Hintergrund sind Befürchtungen bezüglich möglicherweise illiquider Anleihen im Portfolio. Für die von ihm beobachteten fünf Vermögensverwalter aber gebe es nur begrenzt Grund zur Sorge./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 18:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:15 / BST



