NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für DWS von 37 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Erfahrung mit früheren Krisen habe er seine Schätzungen für Börsenbetreiber und Fondsgesellschaften angepasst, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei seien Börsenbetreiber in der aktuellen Lage robuster. Dagegen dürften die Vermögensverwalter über zwei Quartal hinweg Mittelabflüsse erleiden./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.