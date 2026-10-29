DWS Group Aktie
|65,85EUR
|0,55EUR
|0,84%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers senkte seine Gewinnprognosen bis 2028 am Mittwoch um etwa 2 Prozent. Er passte sie damit an den Quartalsbericht, Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz sowie jüngste Marktentwicklungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Sell
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
65,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,66%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
65,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,81%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: DWS sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS erzielt in den ersten neun Monaten Rekord-Nettomittelzuflüsse und steigert damit das verwaltete Vermögen sowie das Finanzergebnis auf neue Höchststände (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS Delivers Record 9M Net Flows, Driving Further Growth in Assets under Management and Strongest Financial Results (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|65,90
|0,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research