FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat DWS von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 30,40 auf 24,00 Euro gesenkt. Die Deutsche-Bank-Tochter sei als Fondsgesellschaft sehr stark von den Entwicklungen an den Finanzmärkten abhängig, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern könnten die jüngsten Rezessionsängste und die zunehmende Marktvolatilität zu Mittelabflüssen führen, begründete er seine negativere Einschätzung der Aktie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 13:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 13:56 / MESZ



