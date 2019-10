LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1250 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatztrends seien beruhigend, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für den Billigflieger leicht an. Das Brexit-Thema werde aber die kurzfristige Kursentwicklung dominieren./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 02:15 / GMT



