NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 840 auf 830 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für die Billigfluglinie an, da er mit einem stärkeren Verkehrswachstum sowie besseren Absicherungsgeschäften rechnet. Dagegen revidierte er wegen höherer Kerosinkosten und ungünstiger Wechselkurserwartungen seine Ebitda-Prognosen für die Folgejahre bis 2026 nach unten. Das Kurzstreckengeschäft sollte sich indes dynamisch entwickeln./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 12:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.