HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Easyjet nach vorgelegten Quartalszahlen von 750 auf 560 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des chaotischen dritten Geschäftsquartals mit Flugausfällen und Personalmangel rechne er nun mit einer langsameren Erholung der Gewinne beim britischen Billigflieger als zuvor, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



