FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Easyjet von 1150 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Malte Schulz hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für den Billigflieger an. Er gibt weiter Easyjet den Vorzug vor den Papieren von Ryanair./ag/ajx



