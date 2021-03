NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet vor Gesprächen mit führenden Vertretern der Luftfahrtindustrie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Hinsichtlich der Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus fielen die kontinentaleuropäischen Staaten hinter Großbritannien, die USA und andere kleinere Länder weiter zurück, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca in großen kontinentaleuropäischen Ländern dürfte diese Rückstände wohl noch vergrößern. Der Aktienkurs des Billigfliegers habe derweil zuletzt kräftig zugelegt./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 20:22 / GMT



