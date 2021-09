ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach einer Investorenveranstaltung und anlässlich einer geplanten Kapitalerhöhung des Billigfliegers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1025 Pence belassen. Die Größenordnung der geplanten Bezugsrechtsemission in Höhe von 1,2 Milliarden Pfund sollte die Erwartungen der Anleger übertroffen haben, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Donnerstag. In Anbetracht der Liquiditätsposition von fast 3 Milliarden Pfund per Ende Juni und der erwarteten Zunahme des Verkehrsaufkommens sei auch er über den Umfang der Maßnahme überrascht./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:45 / GMT



