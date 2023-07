NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 550 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers ließ in einem am Montag vorliegenden Ausblick seine Erwartung für den Vorsteuergewinn im laufenden Geschäftsjahr unverändert, erhöhte aber für die beiden Folgejahre wegen aktuell etwas niedrigerer Treibstoff- und Zinskosten. Die Aussichten für den Billigflieger seien positiv. Er bevorzugt in diesem Branchensegment aber andere Werte./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 18:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST



