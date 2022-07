NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen von 800 auf 750 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung im dritten Geschäftsquartal deute für den Sommer auf weiteren Gegenwind für die Billigfluglinie hin, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen zusätzlicher Kosten an wichtigen Flughäfen hätten Investoren ihre Jahreserwartungen bereits gesenkt. Angesichts der weiter verbesserten Umsätze pro Passagier und des Urlaubsgeschäfts, dessen Quartalsgewinn das vorhandene Potenzial gezeigt habe, sollten die Anleger die Aktie mit Blick auf 2023 und darüber hinaus im Depot haben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 04:15 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.