NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 310 auf 270 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Fluggesellschaften dürften wahrscheinlich weiteren Turbulenzen ausgesetzt sein, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibt vorsichtig gestimmt für den Sektor wegen des eingetrübten Konjunkturumfelds und der hohen Inflation. In der Folge kürzte er seine Schätzungen trotz der aktuell robusten Nachfrage der Fluggäste./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 19:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.