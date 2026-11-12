HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Einhell mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines weiterhin herausfordernden Konsumumfelds sei der Werkzeughersteller im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwoch. Die Bruttomarge sei außerdem weiter ausgebaut worden. Er führte zu guter Letzt die attraktive Bewertung der Aktien als Grund für seine Kaufempfehlung auf./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.