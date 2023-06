HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts des Verkaufs der Dortmunder Fabrik auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit 93 Millionen Euro sei der Preis etwas höher als die 85 Millionen, die ehemals mit dem Interessenten Silex ausgehandelt worden seien, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Logik der Transaktion bleibe mit einer positiven Wirkung auf den Cashflow und die Kapitalrendite die gleiche. Insofern sei der Deal positiv. Nach dem jüngsten Kursrutsch spricht Schaumann von einer "exzellenten Kaufgelegenheit"./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.