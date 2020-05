FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Elmos Semiconductor nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 19,10 Euro belassen. Angesichts der Corona-Pandemie habe sich der Halbleiter- und Sensorhersteller bislang tapfer geschlagen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erste Jahresviertel sei zufriedenstellend verlaufen und der Ausblick auf das zweite Quartal ist Schnitzer zufolge in diesem Umfeld ordentlich. Wie die Entwicklung im zweiten Halbjahr sein werde, bleibe zwar unsicher. Finanziell aber sei Elmos nach dem Verkauf des Unternehmens SMI im Jahr 2019 gewappnet./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 11:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 11:48 / MESZ



