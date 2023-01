FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 48 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für die Halbleiterhersteller aus dem Automobil- und B2B-Industriesektor seien aufgrund höherer Preise und des Aufbaus von Pufferbeständen auch 2023 positiv, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Elmos rechnet er im laufenden Jahr mit einem Wachstum von rund 20 Prozent./edh/ajx



