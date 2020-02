FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 4,40 auf 4,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Er bleibe weiter skeptisch, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management des Autozulieferers habe einige Erklärungen zur Entwicklung des überraschend guten Barmittel-Umschlags 2019 geliefert. Doch auch wenn er die Fortschritte anerkenne, so bestätigten die Treiber hinter der positiven Überraschung jedoch seine Vorsicht, was die Nachhaltigkeit angehe./ck/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.