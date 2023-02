HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis nach vorläufigen Zahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Mit allen wichtigen Kennziffern habe der Investor in Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) sei um ein Drittel gestiegen und somit stärker als prognostiziert./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 08:17 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.