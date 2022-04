LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Encavis nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben. Nach der im europäischen Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei es Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Solar- und Windpark-Betreibers. Encavis bleibe aber einer der am besten positionierten Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien und habe hervorragende Wachstumsaussichten. Die Kurszielerhöhung spiegele starke Resultate für 2021 und den guten Ausblick für 2022 wider./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 19:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.