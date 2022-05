NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach detaillierten Geschäftszahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Solar- und Windpark-Betreiber habe die bereits starken Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentliche Wachstumstreiber seien die gestiegene Stromproduktion, günstigere Wetterbedienungen und der Rückenwind durch die im Vergleich zum Vorjahresquartal sehr hohen Strompreise gewesen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:44 / ET



