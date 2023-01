NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Encavis von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Strompreise in Deutschland seien seit Mitte Dezember deutlich gesunken, begründete Analyst Martin Comtesse sein neues Kursziel für die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei auf den Rückgang der Erdgaspreise und den wetterbedingten Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zurückzuführen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 15:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:05 / ET



