FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Encavis von 20,20 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Solar- und Windparkbetreibers auf das Jahr 2022 sei stark, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Encavis spüre geopolitischen Rückenwind. "Die längerfristigen Perspektiven haben sich durch die geplante Reduzierung der Abhängigkeit von russischer Energie noch weiter verbessert", so der Experte./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 15:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 15:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.