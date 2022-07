NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf die Pläne der spanischen Regierung, die im Zuge der rapide gestiegenen Energiepreise erzielten Gewinne großer Energiekonzerne per Sondersteuer abzuschöpfen. Damit könnten die Gewinne je Aktie der davon betroffenen Sektorunternehmen in diesem Jahr zwischen zwei und sechs Prozent sinken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:03 / ET



