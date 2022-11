FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Enel nach Neunmonatszahlen und einer Prognosesenkung sowie der deutlichen Kurskorrektur in jüngster Vergangenheit von "Halten" auf "Kaufen" bei einem unveränderten fairen Wert von 5,30 Euro je Aktie hochgestuft. Der Stromerzeuger sei weiterhin vielen Risiken und Belastungsfaktoren ausgesetzt, doch seien diese in der niedrigen Bewertung mehr als reflektiert, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge werden die Italiener mittelfristig mit ihrer starken Marktposition bei Alternativen Energien und im Netzgeschäft ein Gewinner der Umbruchsituation im Sektor sein. Zudem sei die Dividendenrendite attraktiv./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 14:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 14:51 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.