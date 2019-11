NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach der Bekanntgabe neuer Ziele für das Jahr 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Die geplanten höheren Wachstumsinvestitionen des Versorgers erhöhten zwar die Verschuldung, steigerten aber auch das Nettoergebnis etwas mehr als erwartet, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Mindestdividende zeige zudem das Vertrauen des Unternehmens, trotz des Umbaus zu einem Erzeuger regenerativer Energien die Gewinne steigern zu können./gl/ajx



