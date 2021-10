LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,90 auf 9,80 Euro gesenkt und die Einstufung für das Papier des Stromversorgers auf "Overweight" belassen. Die entscheidende Frage werde wieder einmal sein, ob die Italiener ihre Gewinnziele für 2022 und 2023 kappten, schrieb Analyst Jose Ruiz in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag Ende November. Er geht davon aus, dass zumindest am unteren Ende der Zielspannen festgehalten wird./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.