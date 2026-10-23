Engie Aktie
|23,31EUR
|0,41EUR
|1,79%
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
Engie (ex GDF Suez) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 33,20 auf 30,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel rechnet am 5. November mit einem soliden Quartalsbericht der Franzosen, wie er am Mittwoch schrieb. Er geht von weiter steigenden Gewinnerwartungen aus und hob seine Schätzungen bis 2028 im Schnitt um 2,7 Prozent an. Den Bewertungsmultiplikator schraubte Patel aber etwas nach unten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
30,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,99 €
|
Abst. Kursziel*:
32,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,42%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|23,31
|1,79%
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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