NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie vor Zahlen von 16,00 auf 16,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken ersten Halbjahr des Versorgers. Er hob seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2023 um rund zwei Prozent an. Die Aktie biete eine Erholungsstory zu einem attraktiven Preis./gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.