FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Engie nach jahrelang unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel gibt Analyst James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versorgern mit 14,00 Euro an. Die Papiere der Franzosen erschienen wie jene von Enel und Eon reizvoll unterbewertet und die Fundamentaldaten besserten sich. Sorgen um Gaslieferverträge mit Russland seien zwar berechtigt, andere Aspekte wie hohe Strompreise und Laufzeitverlängerungen seien aber positiv. Insgesamt setzt Brand nun eher auf integrierte Versorger und nicht mehr so sehr auf die gut gelaufenen Papiere regulierter Versorger./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 05:01 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.