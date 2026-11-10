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WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
Engie (ex GDF Suez) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie mit einem Kursziel von 27,70 Euro auf "Outperform" belassen. Bartlomiej Kubicki beschäftigte sich am Montag mit Gasnetzen - in einem Umfeld strukturell langfristig nachlassender Nachfrage. Die Wachstumsaussichten in diesem Bereich seien daher begrenzt, doch für die Energiesicherheit und die Systemflexibilität blieben die Infrastrukturen unverzichtbar. Mit dem Fokus auf Frankreich sei Engie gut positioniert, um die gereiften Gasnetz-Anlagen zur Generierung von Barmitteln zu nutzen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
27,70 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,63 €
|
Abst. Kursziel*:
12,46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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