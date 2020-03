NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 8,05 Euro mehr als halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Halbjahr 2020 werde es im Ölmarkt zum bisher größten Überangebot der Moderne kommen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor sei eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Russland möglich, aber die Basiserwartungen an die Ölpreise seien düster. Für 2020 und 2021 kürzte der Experte seine Prognosen für den Preis der Ölsorte Brent auf 41 beziehungsweise 48 Dollar je Fass. Seine Kursziele für die Ölwerte berücksichtigten zudem langfristige Brent-Preise zwischen 30 und 45 Dollar. Der jüngste Ausverkauf könnte für Anleger im Ölsektor aber eine monumentale Kaufchance sein. Sie sollten sich aber auf Unternehmen mit starken Bilanzen konzentrieren./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2020 / 12:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2020 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.