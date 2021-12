HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 14 Euro angehoben. Analyst Henry Tarr sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutliches Bewertungspotenzial. Die Papiere des italienischen Ölkonzerns seien ohnehin günstig, und die Börsenpläne für die neue Tochter Plenitude und möglicherweise das norwegische Fördergeschäft gäben weiteren Schub./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.